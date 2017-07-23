В лондонскую больницу, где ребенка ждет эвтаназия, поступили тысячи угроз

Персонал больницы Great Ormond Street в Лондоне, где 11-месячный Чарли Гард ожидает отключения от системы жизнеобеспечения, получает тысячи угроз. Врачи и медсестры получают предупреждения о возможной расправе и сталкиваются с агрессией на улицах, передает РИА Новости

"Случай Чарли Гарда душераздирающий. Мы понимаем, что он вызывает большой общественный резонанс и прилив эмоций, - констатировала представительница руководства больницы Мэри Маклеод. - В то же время, несмотря на все сильные чувства, которые вызывает это дело, нарушение покоя пациентов и семей недопустимо".

Напомним, что малыш Чарли Гард страдает редчайшим неизлечимым генетическим заболеванием - синдромом истощения митохондриальной ДНК. В июне было принято решение о необходимости отключения ребенка от аппаратов искусственного дыхания и жизнеобеспечения.

Сообщение о планируемой эвтаназии вызвало в обществе волну возмущения.