Buzzfeed: шведские экстремисты проходили тренинг в РФ

Американский портал BuzzFeed утверждает, ссылаясь на полученные в шведском суде документы, что два участника местной правоэкстремистской организации, обвиняемые в нападении на центр приема мигрантов в Гетеборге, якобы ездили в РФ на "тренировки" с участием лиц, имевших боевой опыт столкновений в Донбассе.



Конкретных доказательств в тексте не приводится, при этом есть ссылка на некие судебные документы следствия по делу о взрыве в центре по приему мигрантов в Гетеборге в январе. Тогда пострадал сотрудник миграционного центра.





По данным издания, следствие считает, что нападение устроили члены шведской экстремистской организации "Североевропейское движение сопротивления". Прокуратура предъявила обвинения трем ее участникам, одного из которых зовут Виктор Мелин. Суд приговорил их к различным срокам тюремного заключения.

Как утверждает портал, ссылаясь на данные прокуратуры, обвиняемые посещали Россию осенью 2016 года и провели там 11 дней.



Также сообщается, что полиция изъяла из квартиры одного из нападавших сведения об оружии и взрывчатку. Следствие также якобы располагает скриншотом фотографии с изображением двух подозреваемых, опубликованной в социальной сети "ВКонтакте" на странице, посвященной программе "тренировок" неких праворадикальных группировок в Санкт-Петербурге. Эта фотография затем была удалена.

