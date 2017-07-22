В США продали дом осужденных за шпионаж россиян

Дом в американском штате Нью-Джерси, в котором жили двое россиян, осужденных в 2010 году за шпионаж, будет выставлен на продажу, сообщает местный новостной портал NJ Advance Media.





По данным портала, речь идет о доме Владимира Лидии Гурьевых . Нынешний владелец дома инвестор Джереми Макдональд планирует провести ремонт на сумму около 200 тысяч долларов, после чего выставит недвижимость на продажу. За "дом российских шпионов" он планирует получить около 700 тысяч долларов.

По словам Макдональда, история дома не должна никак отразиться на успешности продажи.



"Я даже не знал, что в нем жили российские шпионы. Риэлтер, с которым я сейчас работаю, показал мне все новостные статьи, связанные с этой историей", — цитирует портал инвестора.