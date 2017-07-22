Трамп поучаствовал в спуске на воду нового авианосца



Американский президент Дональд Трамп принял в субботу участие в церемонии ввода в боевой состав Военно-морских сил США новейшего авианосца Gerald Ford, электромагнитную катапульту которого он публично критиковал и требовал заменить на прежнюю паровую. Трансляцию выступления американского лидера в Норфолке (штат Вирджиния) на Восточном побережье США вел Белый дом.

"Я ввожу в боевой состав [ВМС] корабль Gerald Ford. Да благословит Бог этот корабль и всех, кто на нем будет служить", - сказал президент. За церемонией, по данным ВМС США, наблюдали с основной и ангарной палуб авианосца около 6,5 тыс. человек, в основном военнослужащие.

Трамп назвал корабль "новейшим, самым большим, самым современным авианосцем в мировой истории", а также похвалил его конструкторов. Хозяин Белого дома призвал "положить конец оборонному секвестру", имея в виду сокращения оборонного бюджета при экс-президенте Бараке Обаме . По мнению Трампа, такая политика его предшественника на посту главы государства привела к задержкам в техобслуживании военной техники, нехватке инвестиций и "недостаточной боеготовности" ВС США.

Церемония передачи авианосца заказчику производителем - компанией Huntington Ingalls Industries - состоялась в начале июня на базе Ньюпорт-Ньюс в Вирджинии на атлантическом побережье США. Ходовые испытания корабля, представляющего новый класс американских авианосцев, завершились 26 мая. Трамп в майском интервью журналу Time ругал новую катапульту корабля, поскольку она "стоит на сотни миллионов долларов больше" паровой "и никуда не годится".

Строительство авианосца началось в 2008 году. Вскоре на нем разместят весь экипаж, и корабль будет проходить доводку в море. Предполагается, что авианосец достигнет полной боевой готовности в 2020 году, рассказали ранее в ВМС. Его сооружение обошлось почти в $13 млрд.

Корабль стал первым авианосцем класса Gerald Ford, переданным ВМС. Такие корабли идут на смену авианосцам класса Nimitz. Авианосец нового поколения передается ВМС впервые с 1975 года. А в предыдущий раз новый авианосец американские ВМС получали в 2009 году (этим кораблем был George H W Bush класса Nimitz).