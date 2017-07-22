"Большие отряды боевиков "Джебхат ан-Нусры*" подняли шесть белых флагов в районе Икаб ат-Деб рядом с долиной Аль-Хейль в горном районе Эрсаль, таким образом показав, что они сдаются", — рассказал собеседник агентства.

Ранее источник сообщил агентству, что бойцы ливанской "Хезболлах" нанесли ракетный удар по местам скопления и путям снабжения террористов, уничтожив большое количество живой силы боевиков и техники.

Сирийская авиация в свою очередь продолжает наносить удары по позициям "Нусры*" в горном районе Флита (на территории Сирии), которая граничит с Эрсалем.

Ливанское движение "Хезболлах" объявило в пятницу утром о начале военной операции против террористической группировки "Джебхат ан-Нусра*" на ливано-сирийской границе в горном районе Эрсаль.

Наступление началось одновременно с двух сторон. Первое направление со стороны Флиты с сирийской территории, а второе со стороны ливанской территории по восточной горной гряде.

Горный район Эрсаль считается на сегодняшний день самым напряженным местом на ливано-сирийской границе. Террористы используют труднодоступную местность для контрабанды оружия и переброски в Сирию вновь завербованных боевиков. Террористические группировки использовали лагеря беженцев в Эрсале как укрытие от ливанской армии, переправляли через них заминированные автомобили для организации терактов на территории Ливана и вербовали молодое население на войну против сирийской армии.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>