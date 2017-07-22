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СБУ обвинила задержанного россиянина в терроризме
Фото: СБУ
Задержанному на Украине россиянину Виктору Агееву инкриминируется совершение преступления по статье «терроризм», заявил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак. «Действия Агеева квалифицируются как терроризм», - передает его слова ТАСС.
Грицак напомнил, что Агеев сейчас находится в Старобельске и проводит встречу со своей матерью. Он также призвал ее обратиться к руководству России относительно освобождения 134 «украинских пленных».
Ранее он рассказал, что следователи организовали встречу Агеева со своей матерью.
Украина считает задержанного Агеева российским военнослужащим, однако Министерство обороны России опровергло эти сведения, подчеркнув, Агеев не проходил военную службу по контракту, а добровольно решил вступить в ряды ополчения ЛНР.
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