СБУ обвинила задержанного россиянина в терроризме

Грицак напомнил, что Агеев сейчас находится в Старобельске и проводит встречу со своей матерью. Он также призвал ее обратиться к руководству России относительно освобождения 134 «украинских пленных».



Ранее он рассказал, что следователи организовали встречу Агеева со своей матерью.

