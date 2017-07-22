В Совфеде допустили поддержку Россией попыток США «легализоваться» в Сирии

Член Совета Федерации Франц Клинцевич допускает, что Россия может поддержать желание США узаконить свое присутствие в Сирии в случае, если Вашингтон обратится с такой просьбой к Дамаску. Слова сенатора приводит в субботу, 22 июля, «Интерфакс»

Он продолжил: «Не исключаю, что Россия вполне могла бы поддержать соответствующее обращение США к официальным властям Сирии, если оно, конечно, последует».

По мнению парламентария, при таком развитии событий сирийские правительственные войска будут вправе рассчитывать, по крайней мере, на нейтральное отношение к себе со стороны американских военных, исключающее какие-либо боестолкновения, в том числе и воздушные удары.

«Несомненно также и то, что правовое закрепление статуса американского присутствия в Сирии создаст принципиально новые условия для взаимодействия России и США в этом регионе в борьбе с международным терроризмом», — добавил Клинцевич, комментируя заявление американского генерала Раймонда Томаса

В пятницу, 21 июля, командующий специальными операциями США сказал: «Недалек тот день, когда русские скажут: "Почему вы все еще в Сирии, США?". (...) Если русские разыграют эту карту, то, когда мы захотим остаться, не сможем этого сделать».

Международная коалиция во главе с США борется с террористами в Сирии без разрешения Дамаска.