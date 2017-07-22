Порошенко пообещал вернуть контроль над Донбассом

Президент Украины Петр Порошенко поздравил жителей Северодонецка, Лисичанска и Рубежного с третьей годовщиной освобождения из-под контроля ополчения. Он также заявил, что Донбасс будет украинским.

«Поздравляю жителей Северодонецка, Лисичанска и Рубежного с третьей годовщиной освобождения от оккупации. Сегодня мы с благодарностью вспоминаем тех, кто вернул мир в эти города, кто подвинул ад на десятки километров восточнее и южнее и очистил от оккупантов большую часть Донбасса. Слава украинским воинам! Донбасс был, есть и будет украинским», — написал президент Украины на странице в Facebook

Военное противостояние между новой украинской властью и жителями Донбасса началось в 2014 году. Северодонецк, Лисичанск и Рубежное находятся в западной части Луганской области недалеко друг от друга. В июле 2014 года ВСУ вернули их под свой контроль, отбив у ополченцев.