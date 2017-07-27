Брат принцессы Дианы рассказал о попытках украсть ее тело

Граф Эрл Спенсер, брат принцессы Дианы , рассказал, что тело его сестры пытались похитить как минимум четыре раза. Об этом сообщает The Sun.

«У нас было четыре попытки кражи ее останков за последние 20 лет, и я очень рад, что мы все их вовремя заметили», - подчеркнул он.

Как отмечает The Sun, злоумышленники, скорее всего, хотели сделать снимки частного захоронения и останков, чтобы «заработать целое состояние».

Принцесса Диана, урожденная Диана Фрэнсис Спенсер, погибла 31 августа 1997 года в автомобильной катастрофе в Париже. Вместе с ней в машине находились сын египетского миллиардера Доди аль-Файед и водитель Анри Поль. Причина аварии так и не стала окончательно ясна, существует ряд версий случившегося (алкогольное опьянение водителя, попытка скрыться от преследований папарацци, а также различные теории заговора).

Диана похоронена на территории Элторпа - фамильного поместья Спенсеров в Нортгемптоншире.