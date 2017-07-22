Ситуация в Иерусалиме накалилась до предела

Три человека погибли, сотни ранены в результате массовых беспорядков в Иерусалиме. Это — данные общественной организации "Красный полумесяц". В её пресс-службе сообщили, что убитые — палестинцы. Среди пострадавших, при этом, есть и евреи. Началось всё с демонстраций протеста мусульман, которые вышли на так называемый "День гнева" — несмотря на запрет со стороны полиции.

Камни, бутылки, арматура. Волна, за волной, палестинские подростки атакуют полицейские заслоны у Львиных ворот Старого города, в арабских деревнях Восточного Иерусалима, на контрольно-пропускном пункте Каландия, в предместьях Рамаллы. Несколько стражей порядка ранены. В ответ спецназ применяет шоковые гранаты, слезоточивый газ, водометы. Звучат выстрелы. Палестинский Красный полумесяц сообщает о двухстах пострадавших в столкновениях с силовиками. Трое юношей-камнеметателей погибли от огнестрельных ранений.

Этого дня ждали. К беспорядкам готовились, как с одной, так и с другой стороны. Верховный муфтий Иерусалима призвал всех верных закрыть городские мечети и прийти на пятничную молитву к Аль-Аксе, на Храмовую гору. Палестинские лидеры обвиняли израильских политиков в нарушении статус-кво святого места. Полиция Иерусалима неделю назад установила рамки металлоискателей у входа на Храмовую гору. Там, 14- го июля, у Львиных ворот группа террористов устроила перестрелку, смертельно ранив двух офицеров пограничной полиции.

"Это наша святыня. Полиция не может решать, когда открывать и когда закрывать Храмовую гору, кому там молиться, а кому нет. Сегодня они, нарушая статус-кво, ставят там рамки металлоискателей, а завтра отнимут у нас нашу святыню", — считает Сабри Сада, житель Восточного Иерусалима.

Ночью силовой блок кабинета министров Израиля, несмотря на эскалацию насилия, решил оставить рамки металлоискателей, запретив доступ на Храмовую гору мужчинам-мусульманам моложе пятидесяти лет.

Толпы людей собрались у Дамасских и Львиных ворот в полдень. Молились прямо на улице, напротив сомкнувших ряды бойцов полицейского спецназа ЯСАМА.

"Мы пришли на молитву, так приходили сюда наши предки сотни лет подряд. Мы не собираемся и не собирались нарушать закон. Нельзя наказывать всех верующих за действия трёх экстремистов. Мы сегодня жертвы, к нам применяют насилие", — уверен Адхам Хатиф, учащийся медресе.

С наступлением сумерек столкновения не прекратились. В Силуане, Абу-Дисе и других деревнях Восточного Иерусалима возобновились столкновения с полицией. Конфликт вокруг Храмовой горы затянулся, грозя перерасти в новую интифаду — в самой древней и в самой святой части Вечного города.