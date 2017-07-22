CNN покажет передачу о российских шпионах в США

Американский телеканал CNN в рамках цикла передач под названием Declassified: Untold Stories of American Spies (Рассекречено: Нерассказанные истории американских шпионов) покажет эпизод, посвященный агентам российских спецслужб в США. Об этом в пятницу, 21 июля, сообщает The Hill.

Как отмечается, 22 июля телеканал выпустит эпизод под названием The Spies Next Door: Operation Ghost Stories (Шпионы по соседству: Операция "Истории о призраках"), который «раскроет историю тайных российских агентов, живущих в США».

Ведущим цикла передач станет бывший конгрессмен-республиканец от штата Мичиган Майк Роджерс . В интервью изданию The Wrap он заявил, что в первом эпизоде цикла он расскажет о «русских шпионах с американскими именами», которые пытались «втереться в доверие» к простым жителям США.

6 июля CNN сообщил, что на территории США действуют 150 шпионов из России. По данным телеканала, российская разведка нарастила свои силы после высылки из США 35 дипломатов в декабре 2016 года.

В конце прошлого года Вашингтон решил в течение 72 часов выслать 35 российских дипломатов, а также закрыть доступ к жилым посольским комплексам в штате Мэриленд и в городе Нью-Йорк.