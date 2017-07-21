К чему приведёт военное сотрудничество Турции и Украины

Анкара обязалась до 2021 года предоставить Киеву финансовую помощь в объёме $15 млн. Деньги пойдут на закупку турецкого оружия. Соответствующее межправительственное соглашение предполагает также краткосрочную подготовку бойцов ВСУ в турецких учебных центрах. В обмен Турция планирует получить военные технологии, доставшиеся Украине в наследство от СССР. RT выяснял, чего ждать от сотрудничества двух стран в сфере ВПК.





Кабинет министров Украины утвердил межправительственное соглашение, заключённое ранее с Турцией, о сотрудничестве в военно-финансовой сфере. Кроме того, 19 июля утверждён протокол, согласно которому Киев получит с 2017 по 2021 год финансирование в объеме $15 млн — средства пойдут на приобретение украинской стороной продукции турецкого ВПК. Соглашение предполагает также краткосрочную подготовку украинских военных в учебных центрах ВС Турецкой республики.



Договор был заключён сторонами осенью 2016 года. Документ подписали посол Украины в Турции Андрей Сибига и глава подсекретариата оборонной промышленности Министерства национальной обороны Турции Исмаил Демир

Особый интерес



Анкара стремится нарастить экспорт вооружений и усовершенствовать ВПК. Украина в этом плане представляет особый интерес для турецких властей.





В начале 2015 года делегация оборонного концерна «Укроборонпром» , включающего 130 предприятий ВПК, побывала с визитом в турецкой столице. Стороны договорились подписать меморандум о сотрудничестве, а также приступить в будущем к реализации ряда совместных проектов. Сообщалось, в частности, что Украина может разработать базовую модель нового истребителя для ВВС Турции.



Во время визита Петра Порошенко в Анкару в марте 2016 года одной из ключевых тем переговоров было военно-техническое сотрудничество. Турецкий президент предоставил Киеву партию военного снаряжения на сумму $810 тыс. Со своей стороны Пётр Порошенко предложил Анкаре принять участие в приватизации украинской промышленности.

В 2016 году стороны создали совместную группу по вопросам координации военно-технического сотрудничества, а в начале 2017 года между концерном «Укроборонпром» и турецкими властями был подписан стратегический меморандум о взаимодействии в сфере ВПК.





Как заявил ранее секретарь СНБО Украины Александр Турчинов , Турция готова вкладывать средства в украинские предприятия ВПК, речь идёт о «новых масштабных проектах», пояснил чиновник.

Султанские амбиции





Реджеп Эрдоган не скрывает, что намерен превратить Турцию в державу первой величины. Анкара уже не готова следовать в фарватере США и выстраивает собственную стратегию, не всегда соотнося её с планами союзников по НАТО

Ярче всего конфликт интересов проявился в Сирии — хотя формально Турция является военным партнёром США, действия двух стран в регионе носят разнонаправленный характер. Турецко-американские отношения серьёзно омрачились из-за сотрудничества ВС США с курдскими группировками.



Заявив о претензиях на лидерство, Анкара стремится нарастить свой оборонный потенциал, а также экспортные возможности ВПК.



К 2014 году Турции удалось нарастить объемы экспорта вооружений до $1,6 млрд, (для сравнения, в 2011 году этот показатель составлял лишь $887 млн), к 2023 году Анкара планирует войти в шестёрку крупнейших мировых поставщиков оборонной продукции.



В частности, турецкие власти намерены в ближайшее время приступить к созданию собственного истребителя пятого поколения, об этом заявил в июне министр обороны Турции Фикри Ышик.



Однако турецкая оборонная промышленность пока не способна выполнять весь цикл операций и нуждается в импорте технологий. По мнению экспертов, наиболее слабым звеном турецкого ВПК является двигателестроение. Ранее Анкара выходила из положения, прибегая к технологической кооперации со странами НАТО, однако усиливающиеся политические разногласия ставят это сотрудничество под угрозу.



Например, разработка новейших турецких танков Altay оказалась заморожена из-за политического кризиса, разразившегося весной 2017 года между Анкарой и Веной.



В результате, контракт на передачу технологий производства танковых двигателей, заключённый ранее между турецкой компанией Tümosan и австрийской Austria’s AVL List GmbH был расторгнут.



Кроме того, 21 июля немецкое издание Bild со ссылкой на источники в правительстве ФРГ сообщило о готовящейся заморозке поставок вооружений в Турцию.



Вероятно, предвидя возможное ухудшение отношений с союзниками по НАТО, Анкара начала искать пути для диверсификации поставок оборонных технологий. Развитый ещё в советскую эпоху оборонно-промышленный комплекс Украины, несомненно, представляет интерес для Турции.



С дальним прицелом



Развивая отношения с Киевом, турецкие власти преследуют сразу две цели. Несмотря на нормализацию российско-турецких отношений, исключать вероятность повторной конфронтации между Москвой и Анкарой нельзя, считают эксперты. Турция ведёт свою игру и не упускает возможности закрепится в том или ином регионе.



Александр Храмчихин.

«По отношению к Украине у Турции есть геополитические планы. Вряд ли кто-то считает, что Турция всерьёз стала стратегическим союзником России. В какой-то момент наши интересы могут снова столкнуться», — отметил в интервью RT заместитель директора Института политического и военного анализа

Взаимодействие между Турцией и Украиной начало активно развиваться на фоне кризиса в российско-турецких отношениях в 2015-2016 годах. Киев и Анкара выстраивали отношения не только в политической, но и в военной плоскости.





«В 2016 году против России выстраивалась дуга по линии Прибалтика—Украина—Турция, призванная продвинуть инфраструктуру НАТО на восток, — напомнил в интервью RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин . — После того, как российско-турецкие отношения нормализовались, Анкара перевела взаимодействие с Киевом в неактивную фазу, во всяком случае, перестала «бряцать» этим сотрудничеством в информационном поле. Но при этом всё равно продолжает постепенно развивать это направление».

Наибольший интерес для Турции представляют оборонные предприятия, доставшиеся Украине в наследство от СССР. Анкара нацелена не на закупку готовой продукции у Киева, а рассчитывает получить права на технологии, чтобы воспроизводить их впоследствии на собственных предприятиях.



Сыграть на руку Анкаре в этой ситуации могут планы Киева по приватизации оборонного сектора, не раз анонсированные украинскими чиновниками.





«Советское наследие ВПК до сих пор превосходит те технологии, которыми обладает Турция, — пояснил в интервью RT доктор военных наук Константин Сивков . — Вполне реально, что Турция сможет присвоить предприятия украинского ВПК, учитывая политическую ситуацию на Украине. Турки сначала вытянут из предприятий всё, что можно, а потом, скорее всего, просто уничтожат потенциальных конкурентов».

Похожей точки зрения придерживается Храмчихин. По мнению эксперта, украинскую промышленность в целом и ВПК в частности ждёт печальная судьба. Главная проблема — коррумпированность современной украинской элиты, которая не будет отстаивать перед иностранными партнёрами интересы отечественной оборонки.



«Турция ищет выгоду, она может «закабалить» Украину, предложив такие схемы сотрудничества, что в дальнейшем ВПК Украины будет зависеть от турецких специалистов и турецкого капитала. Это означает, что Турция будет постепенно наращивать степень своего влияния на Украину и на её военно-промышленный комплекс. Для этого сейчас выстраиваются такие отношения, чтобы в будущем Украина не смогла из них выпутаться», — подытожил Кошкин.