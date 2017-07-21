Главные события у вас в почте
Сбежавшая в КНДР назвала жизнь в Южной Корее «адом»
Северокорейская девушка Лим Чжи Хён, которая бежала в Южную Корею, а после вновь оказалась в КНДР, заявила, что «жизнь на Юге была адом».
Об этом она рассказала в интервью, которое было опубликовано на странице северокорейского издания Uriminzokkiri в YouTube.
По словам Лим Чжи Хён, её «заманили» в Южную Корею «фантазией» о том, что она «будет хорошо питаться и зарабатывать там много денег».
«Это было не то место, которое я себе представляла. Я ходила повсюду, чтобы найти, где заработать деньги. Я работала в барах, но ничего не получилось», — заявила она.
В BBC при этом отмечают, что девушка могла быть похищена и против воли доставлена в КНДР. Сотрудники южнокорейской разведки уже расследуют произошедшее и пытаются понять, как она вновь попала в КНДР.
Телерадиокомпания добавляет, что ранее девушка была популярна в Южной Корее. Попав в страну в 2014 году, она принимала участие в различных телепередачах, где рассказывала о жизни в КНДР.
Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что готов встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в любое время и в любом месте, если позволят условия.
Оставить комментарий