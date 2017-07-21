Польша пообещала не трогать захоронения красноармейцев

Поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос советских памятников в Польше, не приведут к ликвидации мест захоронений солдат Красной Армии в публичных местах. Об этом РИА Новости в пятницу, 21 июля, сообщили в МИД республики.

«Необходимо четко подчеркнуть, что закон не касается кладбищ и других мест захоронений советских военных. Поэтому целью закона, а тем более его обновления не является осквернение памяти о битвах и солдатах Красной Армии, которые лишились жизни в боях на территории Польши», — заявили в министерстве.