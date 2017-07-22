Двенадцать афганских полицейских погибли от ошибочного удара со стороны США



Жертвами ошибочного авиаудара США стали 12 представителей сил безопасности Афганистана, еще двое получили ранения, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на шефа полиции провинции Гильменд Абдула Гафара Сафи.

По словам Сафи, погибшие были полицейскими, которые работали на местности совместно с военными.

