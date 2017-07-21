Афганские солдаты погибли из-за ошибочного удара США

ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости . Несколько афганских военнослужащих погибли в результате ошибочного удара США в провинции Гильменд, сообщили в пятницу в штабе операции "Решительная поддержка", которую проводит в стране НАТО

"Мы можем подтвердить, что местные военнослужащие из сил безопасности, действующие совместно с правительственными силами Афганистана, были убиты в результате авиаудара в районе Герешк в провинции Гильменд сегодня после обеда (по местному времени – ред.)", — говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошел во время операции, которую проводили афганские силы безопасности при поддержке США. Удар был нанесен по лагерю, где находились военнослужащие.

В штабе отмечают, что по факту произошедшего проводится расследование.