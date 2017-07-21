Главные события у вас в почте
СМИ узнали об отставке пресс-секретаря Трампа Спайсера
Фото:
Пресс-секретарь администрации президента США Шон Спайсер подал в отставку по собственному желанию. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники.
Об уходе Спайсера пишет NYT со ссылкой на источники в Белом доме. По данным издания, причиной отставки является несогласие пресс-секретаря с новым директором по связям с общественностью в президентской администрации, которым утром пятницы был утвержден финансист Энтони Скарамуччи.
Сообщается, что президент США Дональд Трамп подписал назначение в 10:00 по времени Вашингтона, тогда же он попросил Спайсера продолжить работу в должности пресс-секретаря. Однако тот не согласился и заявил Трампу, что назначение Скарамуччи является "серьезной ошибкой" , пишет издание.
Оставить комментарий