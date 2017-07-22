Личный адвокат Трампа подал в отставку



Личный адвокат президента США Дональда Трампа Марк Касовиц, который работал с ним с 2000 года, подал в отставку. Его место займет Джон Доуд, который присоединился к команде Трампа только в середине июля.



О кадровых перестановка сообщил сам Доуд в интервью с журналистами ABC News.

Делом о "вмешательстве России в выборы США", которыми ранее занимался Касовиц, теперь займется Касовица Тай Кобб. Известно, что Кобб и Доуд являются давними друзьями.



Стоит отметить, что Касовиц работал с Трампом очень давно. В 2013 году он защищал интересы миллиардера, когда государство обвинило Университет Трампа в мошенничестве.

