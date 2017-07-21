Обзор зарубежных СМИ: Переполох из-за женских ног

Украина превратится в пустыню

Настоящая катастрофа надвигается на Украину, где ожидается демографический коллапс в связи с развалом экономики. Как пишет Rzeczpospolita , Украина может прекратить свое существование – стать пустыней с разрушенной экономикой и без ресурсов для выживания.

Отмечается, что в ближайшие годы украинская иммиграция в Польшу и другие страны Европы продолжится, поскольку это единственный способ для семей решить экономические проблемы. При этом издание пишет, что демографические проблемы Украины ударят по Польше, поскольку исчезнет буферная зона между Европой и Россией. В заключении автор материала пишет, что 300 лет назад большая часть территории нынешней Украины представляла собой бескрайние необжитые степи – и возможно, так будет снова.

Эйнштейн крутил роман с агентом НКВД

Работая в Принстонском университете , Альберт Эйнштейн крутил роман с женщиной, которую считают «агентом советской разведки». Как пишет ABC.es , известный ученый вступал в близкие отношения со многими женщинами, и среди них была Маргарита Коненкова, подозреваемая в шпионаже в пользу СССР.

Об отношениях Коненковой и Эйнштейна стало известно из писем ученого, выставленных на аукционе Sotheby´s в 1998 году. Они состояли в близких отношениях в 1945 и 1946 годах. Издание пишет, что в задачи «шпионки» входило завоевание доверия великих ученых, живших в США, включая Роберта Оппенгеймера и самого Эйнштейна, для сбора информации о программе США по разработке ядерного оружия.

Каким был бы мир без людей?

Если бы на земле не было людей, мир выглядел бы совсем иначе, рассказывает Йенс-Кристиан Свеннинг из Орхусского университета. Во-первых, как пишет Videnskab , планета была бы холоднее на градус.

Во-вторых, на Земле было бы гораздо больше воды, льда и диких лесов. Многие деревья были бы больше любых из тех, которые есть сейчас на планете. Кроме того, было бы гораздо больше видов растений и животных. Без человека миром правили бы крупные животные, моря были бы полны рыбы, а воздух кишел бы насекомыми.

Саудовская Аравия: переполох из-за женских ног

Видео, на котором модель по имени Хулуд в короткой юбке и топе рогуливается по узким улочкам песочного цвета исторического места – деревни Ушайкер, вызвало скандал в Саудовской Аравии. Деревня находится в двух часах езды от столицы страны Эр-Рияда и является центром строгого ваххабитского ислама. Здесь обязательно носить черное длинное одеяние – хиджаб, пишет Süddeutsche Zeitung

Многие саудовцы отреагировали на видео возмущением, и потребовали в социальных сетях арестовать Хулуд. Однако есть и противоположная точка зрения – упреки критиков в двойной морали. Так, только недавно визит дочери президента США Дональда Трампа в страну вызвал настоящий ажиотаж. Некоторые саудовцы просили руки блондинки, хотя она тоже отказалась от платка и хиджаба во время своего визита.

Во внешней политике 2017-й становится «лучшим годом» России

В России назрело много внутренних проблем, однако во внешней политике этот год «крайне удачен» для страны, пишет Die Zeit