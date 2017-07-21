В Киеве заявили о прорыве ополчением позиций ВСУ под Красногоровкой

Под городом Красногоровка в Донецкой области (на территории подконтрольной Киеву) ополченцы смогли прорвать позиции Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 21 июля, сообщает на своей странице в Facebook пресс-центр АТО (антитеррористической операцией украинские власти называют боевые действия в регионе).



По информации украинских военных, 20 июля диверсионно-разведывательная группа ополченцев атаковала позиции одного из механизированных батальонов ВСУ. «Учитывая внезапность удара противника и боевые потери украинских защитников, командир подразделения, для сохранения жизни собратьев, принял решение отойти на промежуточную позицию», — говорится в сообщении.





В ходе боя погибли трое бойцов ВСУ, один был захвачен в плен. Как уверяют в пресс-центре АТО, «под напором массированного стрелкового огня с позиции украинских бойцов, противник был вынужден отойти».



20 июля украинские военные также информировали о гибели девяти украинских военнослужащих. По словам представителя Минобороны Украины, шесть бойцов ВСУ погибли в Донецкой области — в районе населенных пунктов Красногоровка, Марьинка и Новгородское. В Луганской области трое военнослужащих были убиты в результате срабатывания взрывного устройства.