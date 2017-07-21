МВФ согласился выделить Греции 1,6 миллиарда евро

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) принял решение о выделении Греции очередного транша помощи размером 1,6 миллиарда евро (1,8 миллиарда долларов). Об этом информирует ТАСС

В июне глава МВФ Кристин Лагард призвала Совет директоров одобрить выделение Афинам очередного транша. Она тогда отметила "значительный прогресс со стороны греческого правительства в деле проведения политических реформ". Директор-распорядитель также указала на прогресс в отношении облегчения долгового бремени страны.

Еврогруппа в прошлом месяце достигла предварительной договоренности, которая позволит выделить Греции очередной транш макрофинансовой помощи в 8,5 миллиарда евро. Глава Европейского стабилизационного механизма Клаус Реглинг сообщил также, что Афины получат "первый платеж в 7,7 миллиарда евро по новому траншу макрофинансовой помощи в начале июля".

Третья программа помощи Афинам завершается в августе. Несмотря на это, Еврогруппа намерена и дальше оказывать содействие грекам. По словам экспертов, без льготного финансирования, реструктуризации долга или дефолта Греция пока не может вернуться на рынки заемного капитала.