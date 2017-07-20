Россия увидела угрозу в стремлении США доминировать в океане

Россия считает угрозой для своей нацбезопасности стремление США и их союзников доминировать в Мировом океане. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина «Об утверждении Основ государственной политики России в области военно-морской деятельности на период до 2030 года».

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В нем отмечается, что сохраняются существующие и появляются новые опасности и угрозы национальной безопасности России в Мировом океане.

В числе угроз указано стремление ряда государств, прежде всего США и их союзников, к доминированию в Мировом океане, в том числе в Арктике, а также к достижению подавляющего превосходства своих военно-морских сил.