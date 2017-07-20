Сын Виталия Кличко отказался говорить по-украински



Сын мэра Киева Виталия Кличко Егор-Даниэль не говорит по-украински. На просьбу журналистов на украинском языке рассказать о своей жизни молодой человек ответил «No comments» (Без комментариев). Видео телеканала ТСН публикуется на YouTube.

17-летний Егор-Даниэль учится в Майами в колледже Ransom Everglades School. После вопроса журналистов, говорит ли молодой человек по-украински, сын киевского градоначальника сбежал от репортёров. Молодой человек родился в Лос-Анджелесе. Своё детство он провёл в США, однако затем переехал в Германию. В Гамбурге молодой человек учился с детьми мировых звёзд.