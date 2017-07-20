Разведка капитулирует: у ЦРУ нет денег для сирийской оппозиции



Президент США Дональд Трамп сворачивает программу ЦРУ по вооружению и военной подготовке "вооруженной оппозиции" в Сирии. Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на собственные источники в Белом доме. Источники газеты также сообщают, что это могло быть "уступкой России" и что "Путин переиграл Трампа". Еще раньше о том, что американская разведка "заморозила" военную помощь оппозиции, сообщило агентство Reuters . Оппозиционеры остались без денег, оружия и помощи инструкторов.



Впрочем, в результате американской помощи оружие часто попадало не к "умеренным оппозиционерам", а к джихадистам из "Аль-Каиды"* и ИГ *.

В Белом доме ситуацию комментировать отказались.



Все тайное становится явным





Первоначально Вашингтон вообще не признавал сам факт военной помощи сирийским оппозиционерам, хотя еще в мае 2012 года постоянный представитель Сирии в ООН Башар Джафари обвинил в поставках оружия для оппозиции США, Катар, Саудовскую Аравию и Турцию. Как утверждал Джафари, на юге Турции американцами была создана сеть опорных центров. Оппозиционеры легко пересекали границу, получали оружие, патроны и инструкции, а потом возвращались в Сирию.

Конечно, Маккейн был только сенатором, он не представлял американскую администрацию. Но, с другой стороны, у Маккейна колоссальные связи в армии и военно-промышленном комплексе, и он вполне мог выступить неформальным посредником между Белым домом, военными промышленниками и сирийскими боевикам. Тем более что у США есть такой опыт. Логистику и финансирование операции ЦРУ "Циклон", в ходе которой поставлялось оружие афганским моджахедам в 1980-е годы, организовал конгрессмен Чарльз Уилсон, который никаких формальных постов в разведке не занимал.





Первым продажу оружия в Сирии подтвердил глава французского МИД Лоран Фабиус , заявивший, что хотя Франция и не участвовала в таких поставках, но была осведомлена о них. Окончательно существование масштабной операции поставки оружия и подготовки боевиков было раскрыто журналистами еженедельника Jane's Defence Weekly, которые нашли тексты контрактов на поставку тысяч тонн вооружений из Восточной Европы в Турцию и Иорданию. Причем происходило это в тот момент, когда в Сирии был введен "режим прекращения огня".

Бойцы Свободной сирийской армии в Алеппо, Сирия



Как иорданская разведка украла американское оружие





Один из наиболее скандальных случаев, когда оружие попадало "не в те руки", был раскрыт в прошлом году газетой The New York Times . Несколько партий оружия, в том числя тяжелого, которые поставлялись из США и Саудовской Аравии в Иорданию, а потом должны были быть переданы оппозиционерам, в результате оказались на черном рынке. Иорданские разведчики их просто-напросто украли, а на полученные от продажи деньги купили виллы, дорогие машины и драгоценности. Любопытная подробность: впоследствии из украденного оружия были убиты двое американских коммерсантов.

Проконтролировать дальнейшее распространение оружия было уже невозможно. Его часть якобы попала к бедуинам, которые через интернет продавали его всем желающим, включая боевиков ИГ*. Официальные власти Иордании обвинения отвергли.





Показательно, что в переписке Госдепартамента США , рассекреченной сайтом WikiLeaks , говорилось, что оппозиционеры, которым поставляют оружие США и Саудовская Аравия, имеют прямые связи с "Аль-Каидой"*. Поставки оружия это не остановило.

Член Сирийских демократических сил, состоящих из альянса курдских и арабских бойцов



Курды без помощи не останутся



Дональд Трамп в ноябре 2016 года, когда он уже был избран президентом, но еще не вступил в должность, обещал "пересмотреть позицию Вашингтона по отношению к Дамаску". "Мой взгляд на ситуацию в Сирии значительно отличался от мнения многих других. Я считаю, что если вы сражаетесь с Сирией в то время, как Сирия борется против ИГ*, вы помогаете ИГ", — говорил Трампа.



Сирийскую оппозицию эти заявления очень испугали. Уже в декабре в Вашингтон отправилась представительная делегация оппозиционеров во главе с Абдель Илах Фахадом, генеральным секретарем Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил (НКОР). Цель — убедить Трампа и его окружение не отказываться от помощи повстанцам. Результаты тех переговоров для широкой публики остались неизвестными.





Похолодание в отношениях между Вашингтоном и Анкарой (в связи с тем, что США поддерживали сирийских курдов, которых в Турции считают "пособниками террористов") существенно ограничивало возможности США оказывать помощь оппозиционерам с турецкой территории. "Программа ЦРУ, о которой мы говорим, вероятно, помогала повстанцам на северо-западе Сирии — в Идлибе и западной части провинции Алеппо", — рассказал РИА Новости Езид Сайиг, старший научный сотрудник Центра по Ближнему Востоку Института Карнеги за международный мир.

При этом, отмечает Езид Сайиг, "вряд ли это скажется на помощи, которую оказывают курдским силам на севере". Курды находятся в очень жестком противостоянии с ИГ* и другими исламистами. Тем не менее через курдов — так же, как ранее через арабскую оппозицию — оружие тоже может попадать к джихадистам: как трофеи или в результате коррупционных схем.



*Террористические и экстремистские организации, запрещенные на территории России.