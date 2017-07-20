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Главные события четверга
Против нескольких высокопоставленных сотрудников МЧС возбудили уголовное дело из-за превышения должностных полномочий. Об этом сообщает РЕН ТВ.
ЦБ отозвал лицензию у московского банка
Банк России с четверга, 20 июля, отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Межтопэнергобанка». «Межтопэнергобанк» размещал денежные средства в низкокачественные активы, в том числе в строительной и инвестиционной сферах, и неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски. Кроме того, банк проводил кредитование компаний, не ведущих реальную хозяйственную деятельность.
Стало известно имя убитого в Киеве российского убийцы
Убитого в Киеве на парковке торгового центра у метро «Черниговская» гражданина России звали Асиф Мамедов. Об этом в четверг, 20 июля, информирует агентство УНН со ссылкой на собственные источники в полиции.
Приставы спишут триллион рублей долгов россиян
В 2017 году приставы собираются списать около одного триллиона рублей безнадежных банковских долгов россиян. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на отчет Федеральной службы судебных приставов (ФСПП).
У Маккейна нашли рак мозга
У американского сенатора-республиканца Джона Маккейна диагностировали рак мозга. Об этом сообщает Reuters.
Крымские турбины не смогут запустить без Siemens
Россия столкнется с трудностями при запуске газовых турбин Siemens в Крыму, поскольку для этого необходима помощь производителя. Об этом сообщает Reuters.
Россиян лишили бесплатного багажа
РИА Новости
Госдума в четверг, 20 июля, приняла в третьем, окончательном чтении закон, который делает необязательным бесплатный провоз багажа при невозвратных авиабилетах. Об этом сообщает «Интерфакс».
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