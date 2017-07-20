Главные события четверга

ФСБ возбудила дело против руководства МЧС

Против нескольких высокопоставленных сотрудников МЧС возбудили уголовное дело из-за превышения должностных полномочий. Об этом сообщает РЕН ТВ.

ЦБ отозвал лицензию у московского банка

Банк России с четверга, 20 июля, отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Межтопэнергобанка» . «Межтопэнергобанк» размещал денежные средства в низкокачественные активы, в том числе в строительной и инвестиционной сферах, и неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски. Кроме того, банк проводил кредитование компаний, не ведущих реальную хозяйственную деятельность.

Стало известно имя убитого в Киеве российского убийцы

Убитого в Киеве на парковке торгового центра у метро «Черниговская» гражданина России звали Асиф Мамедов . Об этом в четверг, 20 июля, информирует агентство УНН со ссылкой на собственные источники в полиции.

Приставы спишут триллион рублей долгов россиян

В 2017 году приставы собираются списать около одного триллиона рублей безнадежных банковских долгов россиян. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на отчет Федеральной службы судебных приставов (ФСПП).

У Маккейна нашли рак мозга

У американского сенатора-республиканца Джона Маккейна диагностировали рак мозга. Об этом сообщает Reuters.

Крымские турбины не смогут запустить без Siemens

Россия столкнется с трудностями при запуске газовых турбин Siemens в Крыму, поскольку для этого необходима помощь производителя. Об этом сообщает Reuters.

Россиян лишили бесплатного багажа

РИА Новости