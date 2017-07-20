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Кличко уронил Gelendwagen в канаву
Фото: Klitschko / twitter
Известный боксер Владимир Кличко рассказал на своей странице в Twitter о том,к ак увлекательно провел выходные, принимая участие в ралли. Не рассчитав скорость, спортсмен улетел в канаву на автомобиле Gelendwagen перед самым финишем. Попадание в канаву на пути к финишу сделало гонку более веселой, а победу более сладкой , написал Кличко. Несмотря ни на что, боксер занял в гонках первое место. Ранее пользователей рассмешил танец брата спортсмена мэра Киева Виталия Кличко на музыкальной разминке в украинской столице. Кличко станцевал вместе с горожанами под песню Britney Spears.
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