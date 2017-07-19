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В Белом доме объяснили «тайную» встречу Путина и Трампа
Американский лидер Дональд Трамп и президент России Владимир Путин коротко поговорили во время официального ужина в Гамбурге. Об этом заявила представитель Белого дома Сара Сандерс.
«Это был официальный ужин, он был организован канцлером Меркель. Более 40 человек было там. У них был короткий разговор во время официального ужина», — приводит РИА Новости слова Сандерс.
Она также отметила, что называть встречу «тайной» абсурдно.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о «тайной» встрече двух лидеров.
19 июля СМИ сообщили, что Дональд Трамп провёл вторую, «негласную» встречу с Владимиром Путиным в ходе саммита G20 в Гамбурге.
Канцлер Германии Ангела Меркель не удивилась неформальному общению Путина и Трампа.
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