В Белом доме объяснили «тайную» встречу Путина и Трампа

«Это был официальный ужин, он был организован канцлером Меркель . Более 40 человек было там. У них был короткий разговор во время официального ужина», — приводит РИА Новости слова Сандерс.

Она также отметила, что называть встречу «тайной» абсурдно.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о «тайной» встрече двух лидеров.

19 июля СМИ сообщили, что Дональд Трамп провёл вторую, «негласную» встречу с Владимиром Путиным в ходе саммита G20 в Гамбурге.

Канцлер Германии Ангела Меркель не удивилась неформальному общению Путина и Трампа.