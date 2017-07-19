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Девочка-подросток рассказала NYT о детском лагере нацбатальона «Азов»
Фото: NBC
Газета The New York Times опубликовала в Сети видеоролик, снятый от лица 15-летней девочки Сони – воспитанницы детского военизированного лагеря «Азовец», созданного в Киевской области украинским националистическим батальоном «Азов». Видеоролик опубликован на странице издания в Facebook.
По словам девочки, она попала в лагерь из-за того, что ее родители состояли в украинском националистическом батальоне «Азов».
Соня рассказывает, что детей в лагере учат «базовым навыкам обращения с оружием»: как разбирать его или собирать. «Даже если ты не собираешься воевать, ты должен знать, как обращаться с оружием», – считает подросток.
Кроме этого, в лагере дети изучают историю, медицину, тактическую подготовку.
На видеозаписи видно, что дети также скандируют националистические лозунги, их обучают приемам рукопашного боя, тренируют проходить полосу препятствий.
Напомним, в августе 2015 года Daily Mail сообщала, что батальон «Азов» открыл под Киевом военный учебный лагерь для детей «Азовец», где боевики обучают детей в возрасте от шести лет пользоваться огнестрельным оружием. Издание подчеркивает, что таким образом руководители «Азова» втягивают детей «в кровопролитный конфликт» на Украине.
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