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МИД Польши ответил на запуск санкционной процедуры со стороны ЕС
Фото: 360tv.ru
В министерстве иностранных дел Польши ответили, что «примут к сведению» решение Евросоюза о введении санкций в отношении Варшавы, сообщается на официальной странице ведомства.
Министерство иностранных дел приняло к сведению решение Европейской комиссии о начале процедуры за невыполнение обязательств страны-члена
— сказано в документе
В дипведомстве отметили, что страна готова предоставить Европейской комиссии содержательный ответ. Кроме того, МИД признал, что «роль председателей судов в судебной системе страны носит преимущественно административный характер, а другие действия, которые они принимают, не влияют на правовое положение сторон».
Из заявления министерства следует, что именно судьи занимаются конкретными делами и решают ключевые вопросы. Также в документе указывается, что все процессуальные гарантии и средства правовой защиты в Польше продолжают действовать.
Утром в субботу Евросоюз запустил в отношении Польши процедуру санкций. Отмечается, что эти меры направлены на предотвращение нарушений в связи с реформой судебной системы. Читать далее>>
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