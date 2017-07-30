МИД Польши ответил на запуск санкционной процедуры со стороны ЕС

В министерстве иностранных дел Польши ответили, что «примут к сведению» решение Евросоюза о введении санкций в отношении Варшавы, сообщается на официальной странице ведомства.

— сказано в документе

В дипведомстве отметили, что страна готова предоставить Европейской комиссии содержательный ответ. Кроме того, МИД признал, что «роль председателей судов в судебной системе страны носит преимущественно административный характер, а другие действия, которые они принимают, не влияют на правовое положение сторон».

Из заявления министерства следует, что именно судьи занимаются конкретными делами и решают ключевые вопросы. Также в документе указывается, что все процессуальные гарантии и средства правовой защиты в Польше продолжают действовать.

Утром в субботу Евросоюз запустил в отношении Польши процедуру санкций. Отмечается, что эти меры направлены на предотвращение нарушений в связи с реформой судебной системы. Читать далее>>