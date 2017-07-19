Контактная группа согласовала механизм оплаты за поставку воды в Луганск

Представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов сообщил, что на заседании группы был отработан и реализован механизм оплаты за поставку воды в Луганск. Об этом он сообщил "Газете.Ru"

"Это позволяет надеяться на устойчивую подачу воды", - сказал он.

Кроме того, он сообщил, что в связи с зафиксированным выполнением режима тишины в Станице Луганская принято решение о разведении сил в этом районе.

Ранее полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов заявил, что создание Малороссии не согласуется с минским процессом.