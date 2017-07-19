Порошенко был вынужден оправдываться перед Грузией

Петр Порошенко пытается наладить крайне важное для Киева взаимодействие с Грузией, испорченное историей с приглашением Саакашвили на Украину. Однако предназначенный для примирения визит в Тбилиси оказался не слишком триумфальным. Президент Украины традиционно сделал несколько пропагандистских выпадов против России, но ему самому пришлось оправдываться перед Грузией. Президент Украины Петр Порошенко, который находится сейчас с государственным визитом в Грузии, в среду посетил грузино-югоосетинскую границу вместе с грузинским президентом Георгием Маргвелашвили

Президентам дали бинокли, чтобы они лучше рассматривали территорию Южной Осетии. Представители Тбилиси подробно объясняли украинскому гостю, где расположены российские военные, показывали карты. Взглянув на границу, Порошенко, назвал ее «пропастью между прошлым и будущим» и обвинил в этом «российских агрессоров».

«С одной стороны мы видим цветущий Тбилиси, счастливых людей, инвесторов. С другой – слезы, нарушения прав человека», – объявил Порошенко. Украинский президент сравнил ситуацию с донбасской и заявил, что Грузия и Украина противостоят «общему агрессору – Российской Федерации».

Порошенко вновь повторил свой привычный пропагандистский тезис: на «оккупированных территориях» в Южной Осетии и Донбассе – «безнадежность, гуманитарная катастрофа». А в Грузии и на Украине – соглашения об ассоциации с ЕС , безвизовые режимы.

Заметим, что российскую базу в Южной Осетии и судьбу этой «оккупированной территории» два президента демонстративно обсуждали на английском языке.

Комплименты в адрес Тбилиси, на которые не скупился Порошенко, должны были помочь грузинам простить обиду на Киев.

Как Порошенко «забыл» о запросах на экстрадицию Саакашвили

Именно в тот день, когда Порошенко и Георгий Маргвелашвили решали вопрос стратегического сотрудничества, украинского президента впервые спросили о Михаиле Саакашвили. Напомним, что экс-президента Грузии и экс-губернатора Одесской области на родине обвиняют по четырем статьям уголовного кодекса.

Порошенко в ответ отметил, что Украина не получала запрос о выдаче. Это очевидно покоробило грузинскую сторону. Ведь два с лишним года назад такие обращения в Киев направлялись.

«Правда в том, что Главная прокуратура Грузии дважды официально обращались к украинской стороне с требованием передать нам Саакашвили и оба раза мы получали официальный отказ, - заявила министр юстиции Теа Цулукианона. - Наше требование было обоснованным. Доказательства (вины Саакашвили) отправлены, на их основании украинская сторона может принять решение, которое будет приемлемым для нее на нынешнем этапе».

Всего через несколько часов после первого вопроса, в интервью Общественному ТВ Грузии украинский президент сообщил: он «перепроверил сведения» и выяснил, что запрос был. Однако тогда Украина мотивировала свой отказ необходимостью дополнительных материалов. Президент Украины объяснил свою ошибку тем, что вопрос рассматривался без его участия.

«Мы не рассматривали вопрос экстрадиции», - объяснял грузинским партнерам украинский президент. «Но если это произойдет в будущем, это будет прерогатива силовых структур и генерального прокурора, который очень внимательно рассматривает требование об экстрадиции любого преступника, и мы с большим удовольствием будет сотрудничать с Грузией в деле расследования любых преступлений. Однако, я в это не вмешиваюсь. Персонально мы никого не рассматривали, в том числе и Саакашвили». - подчеркивал Порошенко. Из этого можно сделать вывод, что Порошенко все же окончательно не исключает экстрадиции своего нынешнего оппонента.

Саакашвили «пожалел» Порошенко, которого не уважили в Грузии

Сам же Михаил Саакашвили, разумеется, не оставил без внимания то, что говорил и делал Порошенко во время визита в Тбилиси.

Во-первых, экс-губернатор фактически обвинил своего бывшего «шефа» в некомпетентности. Порошенко заявил: «К сожалению, у Грузии нет такого эффективного договора, как Минские соглашения, который бы предусматривал вывод российских войск». Такой договор был, напомнил украинскому президенту бывший президент Грузии – речь идет о соглашении Саркози-Саакашвили-Медведева.

«А вторая ошибка касается меня лично, - продолжал Саакашвили. - Что если правительство Грузии, контролируемое российским олигархом Иванишвили, обратится? Готовы ли вы в нарушение Конституции и международного права обсудить передачу гражданина Украины? Меняйте ваших юридических советников, пан президент!».

И в довершение Саакашвили «пожалел» Порошенко. «Не было ни одного случая, чтобы я за время моего президентства не встречал и не провожал президента или премьера Украины в аэропорту, а это и так никчемное правительство Грузии послало министра образования встречать Порошенко. Мне, как патриоту обеих стран не нравится, когда так пытаются «опустить» президента Украины».

Впрочем, как отмечают грузинские эксперты, по крайней мере часть тех целей, ради которых Порошенко посетил Грузию, была достигнута.

«Закончился ледниковый период»

Визит Порошенко в Грузию, по мнению грузинских экспертов, важен сам по себе. Самое важное, что произшло – это подписание президентами двух стран заявления о создании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня для координации усилий по вопросам интеграции в западное сообщество и о проведении консолидированной политики «деоккупации». То есть речь о совместном лоббировании политических интересов двух стран на Западе в плане «отпора» России.

Бывший ректор Дипломатической академии Грузии Сосо Цинцадзе заявил газете ВЗГЛЯД , что «теперь надеется на то, что когда в тех или иных международных организациях будут говорить об актуальных проблемах Крыма и Донбасса, то станут чаще проводить параллели с Абхазией и Южной Осетией, и это хорошо, чтобы о Грузии на Западе не забывали, чтобы ее не затмили украинские дела».

«После ледникового периода, возможно, начинается потепление в грузино-украинских отношениях, - продолжает Сосо Цинцадзе. – Какой будет реакция России? Глобальных изменений я не предвижу».

«Грузия не может жестко действовать по отношению к России»

Руководитель НПО «Институт стратегии управления Грузией» Петрэ Мамрадзе также полагает, что «самое главное – это факт визита». «Грузия официально предупреждала Порошенко о том, кто такой на самом деле Саакашвили. Будем надеяться, прозрение наступило», - сказал этот эксперт.

По словам Петрэ Мамрадзе, «и в советское, и в постсоветское время грузин и украинцев объединяло очень многое, это были особенные отношения дружбы и взаимопомощи. И вот такое похолодание – из-за Саакашвили. Кстати, считаю, что его могут лишить гражданства Украины, можно найти на это законные основания. Хотя бы только за то, что он творил в Одессе, нарушая там законы. Порошенко по сути допустил его выдачу. И это уже прорыв!».

«Что касается политических последствий визита, то теперь двум странам, очевидно, будет легче координировать усилия на международной арене. Хотя Киев должен понимать, что Грузия не может идти на такую жесткость по отношению к России, как это делает сейчас Украина. Мы должны исходить из собственных интересов, чтобы не допустить рисков нашей безопасности. Да и Западу не надо добавлять головной боли, иначе ему будет сложнее за нас заступаться, а нам крайне важна западная поддержка», - говорит Мамрадзе.