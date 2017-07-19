Главные события среды

В России отменили понятие «дача"

Госдума приняла во втором чтении законопроект, регулирующий деятельность садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и упраздняющий дачные товарищества. Законопроект вводит понятие "жилой дом" и исключает определения "дача", "дачный дом", "дачное хозяйство".

Сердюкова не пустили к Путину

Экс-министра обороны РФ Анатолия Сердюкова не подпустили к президенту РФ Владимиру Путину на авиасалоне МАКС-2017 . Об этом сообщает «Дождь».

Инвалида Мамаева освободили из-под стражи

из личного архива Антона Мамаева

Поклонская высказалась высоких о ценах в Крыму

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что над проблемой дорогих перелетов на курорты Крыма уже идет работа, а курортный сбор может стать стимулом для повышения качества работы чиновников, сообщает РИА Новости.



На МАКСе показали "убийцу артиллерии»

На авиасалоне в Жуковском представлен новейший российский комплекс разведки артиллерийских и ракетных позиций 1Л260-Е, сообщил "Вестник Мордовии".

"Крик о помощи": Савченко о создании Малороссии

Украинский депутат Надежда Савченко назвала «криком о помощи» заявление руководства ДНР о создании вместо Украины нового государства - Малороссии. Об этом сообщает News One.

Пир во время чумы: назван заработок мужа «золотой» судьи