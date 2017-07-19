Главные события среды

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В России отменили понятие «дача"
Госдума приняла во втором чтении законопроект, регулирующий деятельность садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и упраздняющий дачные товарищества. Законопроект вводит понятие "жилой дом" и исключает определения "дача", "дачный дом", "дачное хозяйство".
Экс-министра обороны РФ Анатолия Сердюкова не подпустили к президенту РФ Владимиру Путину на авиасалоне МАКС-2017. Об этом сообщает «Дождь».
Инвалида Мамаева освободили из-под стражи
из личного архива Антона Мамаева
Инвалид-колясочник Антон Мамаев, который ранее был осужден за разбой, освобожден из СИЗО по решению суда, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Орлов.
Поклонская высказалась высоких о ценах в Крыму
Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что над проблемой дорогих перелетов на курорты Крыма уже идет работа, а курортный сбор может стать стимулом для повышения качества работы чиновников, сообщает РИА Новости.
На МАКСе показали "убийцу артиллерии»
На авиасалоне в Жуковском представлен новейший российский комплекс разведки артиллерийских и ракетных позиций 1Л260-Е, сообщил "Вестник Мордовии".
"Крик о помощи": Савченко о создании Малороссии
Украинский депутат Надежда Савченко назвала «криком о помощи» заявление руководства ДНР о создании вместо Украины нового государства - Малороссии. Об этом сообщает News One.
Пир во время чумы: назван заработок мужа «золотой» судьи
Бизнесмен Роберт Хахалев — экс-супруг краснодарской судьи Елены Хахалевой и отец ее отпраздновавшей «шикарную» свадьбу дочери — официально заработал за прошлый год около 200 тысяч рублей. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на данные из открытых источников.
Андрей Орлов Антон Мамаев Роберт Хахалев Анатолий Сердюков Еще 4 тега
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