Ракеты против: сенатор США предложил выдвинуть России ультиматум по договору РСМД



В конгресс США внесён законопроект о «противодействии ракетному вооружению России». C соответствующей инициативой выступил сенатор-демократ Бен Кардин . Согласно тексту документа, с которым ознакомился RT, Кардин предлагает уведомить Москву, что при несоблюдении российской стороной договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Вашингтон предпримет ряд ответных мер. Среди них — разработка неядерной модификации ракет большой дальности и «наращивания наступательных возможностей и оборонительной инфраструктуры США» в Европе.



Член конгресса Бен Кардин внёс в сенат США законопроект о «противодействии российскому ракетному вооружению», как заявлено в документе, для защиты США и их союзников от ракетной угрозы со стороны России. С текстом проекта ознакомился RT.



Предложение сенатора касается договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), в нарушении которого Вашингтон обвиняет Москву. Ранее, в марте, Госдепартамент США Пентагон обвинили Россию в разработке и развёртывании крытых ракет наземного базирования, которые запрещены ДРСМД.

Москва в свою очередь не согласна с обвинениями Вашингтона





«Российское руководство неоднократно подтверждало приверженность обязательствам по ДРСМД. Каких-либо нарушений с нашей стороны не было. США утверждают обратное, но при этом не приводят никакой конкретной информации, которую можно было бы проверить, с тем чтобы прояснить ситуацию», — отметил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью газете «Аргументы и факты» в марте.

Договор, подписанный в 1987 году СССР и США, предполагает ликвидацию ракет средней и малой дальности Россией и США. Стороны договорились не производить, не испытывать и не размещать ракеты наземного базирования.



Американский ультиматум



В проекте закона о «противодействии российскому ракетному вооружению» приводится ряд мер, которые направлены на сдерживание России.







В частности, авторы документа предлагают «сообщить правительству Российской Федерации , что в случае несоблюдения ей Договора РСМД по состоянию на 1 января 2019 года Соединенные Штаты примут меры военного характера для укрепления своего потенциала средств сдерживания и обороны в Европе, включая разработку неядерной модификации ракет большой дальности, запускаемых вне зоны поражения ПВО противника».

В документе отмечается, что американские и европейские военные подразделения не в состоянии противостоять России.



«В настоящее время союзники Соединенных Штатов в Европе не располагают достаточными средствами обороны и материально-техническими ресурсами для обеспечения должной защиты от новых крылатых ракет наземного базирования, состоящих на вооружении Российской Федерации».



Наступательный потенциал



Также в американском конгрессе предложили расширять сотрудничество и укреплять взаимную оборону с союзниками в Европе и Азии «путём наращивания наступательных возможностей и оборонительной инфраструктуры США на Европейском континенте и усиления взаимодействия и координации между вооруженными силами США и их ключевых европейских и азиатских союзников», — отмечается в документе.



Кроме того, Бен Кардин призвал «содействовать союзникам США в наращивании их неядерных ракетных сил воздушного и морского базирования путем поставок высокоточных крылатых ракет увеличенной дальности класса «воздух-земля» JASSM-ER и крылатых ракет морского базирования «Томагавк».



Если новый проект закона будет принят, американский министр обороны должен будет представить доклад об угрозах России для европейских и азиатских союзников США.





В это же время, Госсекретарь и глава Пентагона должны будут подготовить отчёт о путях налаживания сотрудничества с европейскими союзниками в сфере ПРО. Также планируется подготовка рекомендаций о дополнительных военных поставках, финансировании, военном обучении для стран Евросоюза в рамках укрепления обороны на европейском континенте.

Русофобские настроения





Новой инициативе Бенджамина Кардина предшествовал ряд других, которые также были направлены против России. Сенатор является автором скандально известного «Закона Магнитского», который запрещает въезд в США российским чиновникам, которые, по мнению Вашингтона, причастны к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского



Также Кардин был одним из разработчиков акта, направленного на ужесточение ограничительных мер в отношении России. В интервью газете The Guardian в марте сенатор заявил, что Москва бросила тень «возможного ядерного конфликта» на Европу, что определяет, по его мнению, необходимость помощи ЕС со стороны Вашингтона.

«Наибольшую угрозу европейской безопасности сегодня представляет Россия во главе с президентом Путиным, которая все последние годы систематически нарушает любые договоренности в области безопасности», — заявил Кардин.





Сейчас законопроект о противодействии российским ракетам находится на рассмотрении комитета по международным делам сената.

Подготовка к войне





Как ранее сообщалось в СМИ, комитет сената по вооружённым силам одобрил выделение $4,3 млрд на «Европейскую инициативу сдерживания», направленную на усиление союзников США в Восточной Европе под эгидой противодействия России. Кроме того, в мае информационное агентство Bloomberg сообщило о том, что в бюджете Дональда Трампа заложено финансирование на выпуск более 100 ракет «Томагавк» в размере $381 млн.

Генерал-майор КГБ в отставке Вячеслав Генералов отметил, что на осуществление планов по размещению новых ракет для сдерживания России Вашингтону понадобится дополнительно около $300 млрд только на начальной стадии размещения.





«Если потребуются новые разработки, то сумма может быть удвоена. США могут восполнить этот бюджет за счёт членов НАТО , которых Трамп призывал отдавать по 2% ВВП на оборону. Американские ракеты с удовольствием разместят поляки, прибалты и румыны. С Прибалтики ракеты смогут бить в радиусе 1000 км. Это опасно в любом случае. Расположенные в Польше американские ракеты долетят до Москвы за 9 минут. Кроме того, у США имеются корабли и подводные лодки, на которых расположены те же самые ракеты. Если они будут бить из северных морей, это тоже самое, что с Прибалтики. Опасность существует уже сейчас», — отметил генералов.

Эксперт отметил, что разместить американские ракеты у на своей территории могут и Южная Корея, и Япония под предлогом защиты от Северной Кореи. Также Вячеслав Генералов подчеркнул, что у России имеется широкий спектр вооружений для противодействия американским ракетам.



«Противоракетная оборона у нас не слабее, а сильнее, чем у американцев, — говорит эксперт. — Поэтому они и нагнетают обстановку. У нас «Буки», «Торы», С-400 и С-500. Сейчас много видов вооружений у России, которые работают против ракет, причём точность такая, что и беспилотники сбивают. Также добавлю, что с момента принятия договора о РСМД американцы ничего не уничтожили. Они сняли с вооружения и положили на склад или в другие страны вывезли. Сейчас они ставят всё снова на вооружение».



По мнению военного эксперта Александра Перенджиева, законопроект Кардина потребует увеличение военного бюджета.



«Сейчас США сталкиваются с двумя вызовами. Во-первых, это экономический вызов. В США пытаются вкладывать космические деньги в гонку вооружений. Нет расчётов даже, сколько нужно вооружений на усиление Вашингтона. Кроме того, система государственного управления США также подвергается вызовам, в связи с тем, что законодательная власть берёт верх над исполнительной властью. Президент превращается в марионетку», — отметил эксперт.





Также Александр Перенджиев подчеркнул, что законопроект может быть подготовкой к глобальным событиям в мире.

«Складывается впечатление, что политическая элита США готовится к мировой войне. Задача законопроекта в том, чтобы Евросоюз невольно сделать завуалированной военной организацией, своего рода НАТО-2, в которое входят больше стран, чем в нынешний Североатлантический альянс. По крайней мере, там нет Швеции, Финляндии, Австрии», — заключил эксперт.