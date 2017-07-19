Обзор зарубежных СМИ: Тайная база США в Сирии

Как пользователи соцсетей отреагировали на Малороссию

Заявление главы ДНР Александра Захарченко о создании Малороссии вызвало бурную реакцию пользователей соцсетей, которые не упустили шанса посмеяться, пишет УНИАН . При этом интернет-сообщество также задалось вопросом, что в будущем будет с «паспортами ДНР».

Пользователи отреагировали такими сообщениями: «Продам паспорт ДНР не дорого», «Малороссы всех стран – объединяйтесь!» и т.д. ​Также в сети уже шутят о создании «Новоевропии» со столицей в Макеевке. Как напоминает издание, ранее Александр Захарченко заявил о создании нового государства «Малороссии».

В Сирии обнаружили тайную базу США

США имеют в Сирии гораздо большие интересы, чем это могло показаться ранее, пишет Bild . Такой вывод издание делает на основании попавших в распоряжение редакции спутниковых снимков. На них запечатлена новая авиабаза американцев на севере Сирии вблизи города Кобани.

Издание уточняет, что следы строительных работ видны только в мобильной версии Google Maps. На свежих снимках удалось разглядеть жилые строения для сотен солдат, автопарк, насчитывающий более 40 единиц военной техники, а также структуры для обслуживания транспортных самолетов и обороны базы. По мнению экспертов, база будет пригодной для посадки крупных военно-транспортных самолётов Локхид C-130 «Геркулес» и Боинг С-17 «Глоубмастер». Издание делает вывод, что США собираются обеспечить постоянное присутствие своих войск в регионе.

Бизнес на Украине кошмарят по-новому

Предприниматели на Украине привыкли к незваным «гостям» в масках, которые проводят обыски, пишут «Вести-Украина» . Повод при этом может найтись любой: от якобы неуплаты налогов до заявления о мошенничестве, полученном под давлением от бизнес-партнеров.

Опрошенные изданием сотрудники фирм отмечают, что тактика обысков в последнее время существенно изменилась. Так, спецназовцы применяют силу, даже когда им никто не оказывает сопротивления. А один из бизнесменов пожаловался, что следователь договорился с его бывшей женой, чтобы получить ключ от сейфа. В результате из сейфа исчезли деньги, зато в нем появились подложные документы на якобы «черную бухгалтерию» фирмы.

Как миллиардер разоряет грузинскую природу

Бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили из большой любви к растениям решил создать гигантский дендрарий. Как пишет шведское издание Göteborgs-Posten , в его закрытую резиденцию выкапывают и перевозят по Черному морю тысячелетние баобабы и столетние магнолии.

Неизвестно, сколько уже деревьев было выкопано, но эту любовь к старым и могущественным деревьям освещали в грузинских СМИ еще в прошлом году. В результате в земле остаются лишь огромные дыры и порубленные менее ценные деревья вокруг. Зачистка постепенно изменяет карту грузинской автономной республики Аджария. Протесты биологов и недовольных граждан до сих пор не услышаны.

Питерцы скупают все в финских магазинах

Российские туристы регулярно ездят в Финляндию с неожиданной целью: закупают там санкционные сыры и другие продукты. Как пишет Ilta-Sanomat , «сырные» туристы, приезжающие за покупками в Финляндию, жалеют своих соотечественников, которым приходится есть российские сыры.