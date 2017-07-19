Робот-рыба сделал первые фотоснимки повреждений в заполненной водой защитной оболочке третьего реактора аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии, сообщил оператор станции компания ТЕРСО.



Однако, по информации агентства Киодо, с помощью нового робота не удалось установить количество расплавленного ядерного топлива и масштабы повреждений, хотя они явно оказались большими, чем во втором реакторе.



Работы по обследованию третьего реактора намечено продолжить 21 июля.



Цилиндрический робот-рыба размером 13 на 30 сантиметров назван "Мини-мамбо" (мини-луна-рыба). Управляемый по кабелю, он обследует защитную оболочку в реактор номер три, где скопилась вода для охлаждения, глубиной до шести метров. На основе полученных данных будут просчитаны работы по удалению радиоактивного мусора из реактора на АЭС в Фукусиме.



​В марте 2011 года на северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 9,0. Вслед за подземными толчками на берег пришла 14-метровая волна цунами, которая затопила четыре из шести энергоблоков АЭС "Фукусима-1" и вывела из строя систему охлаждения реакторов. Во время аварии на первом, третьем и четвертом реакторах произошли взрывы водорода.