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Робот-рыба сделал первые фото оболочки третьего реактора АЭС "Фукусима-1"
Фото: AP Photo / Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism via Kyodo News
Робот-рыба сделал первые фотоснимки повреждений в заполненной водой защитной оболочке третьего реактора аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии, сообщил оператор станции компания ТЕРСО.
Однако, по информации агентства Киодо, с помощью нового робота не удалось установить количество расплавленного ядерного топлива и масштабы повреждений, хотя они явно оказались большими, чем во втором реакторе.
Работы по обследованию третьего реактора намечено продолжить 21 июля.
Цилиндрический робот-рыба размером 13 на 30 сантиметров назван "Мини-мамбо" (мини-луна-рыба). Управляемый по кабелю, он обследует защитную оболочку в реактор номер три, где скопилась вода для охлаждения, глубиной до шести метров. На основе полученных данных будут просчитаны работы по удалению радиоактивного мусора из реактора на АЭС в Фукусиме.
■お知らせ■本日（7月19日）より、福島第一原子力発電所において、水中ロボットによる３号機原子炉格納容器内部調査を開始しました。写真・資料については、こちらをご覧ください。 https://t.co/6U7uZ36XPL pic.twitter.com/RCFeK3BXzQ— 東京電力 （原子力） (@TEPCO_Nuclear) 19 июля 2017 г.
В марте 2011 года на северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 9,0. Вслед за подземными толчками на берег пришла 14-метровая волна цунами, которая затопила четыре из шести энергоблоков АЭС "Фукусима-1" и вывела из строя систему охлаждения реакторов. Во время аварии на первом, третьем и четвертом реакторах произошли взрывы водорода.
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