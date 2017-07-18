Госдеп «очень расстроился» из-за слов Кадырова о чеченских геях

«Комментарии чеченского президента очень беспокоят и очень расстраивают нас. Госдепартамент не раз выражал свою обеспокоенность тем, как обращаются с представителями ЛГБТ в Чечне», — сказала она.

Науэрт напомнила, что Вашингтон призывает Москву провести расследование относительно сообщений о преследовании гомосексуалистов в Чеченской республике, а также рассказала об обсуждении вопроса о соблюдении прав этой категории граждан «на высоком уровне».

17 июля сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров во время интервью телеканалу HBO рассмеялся в ответ на вопрос корреспондента о чеченских геях. Кадырова попросили прокомментировать ранее распространенную в СМИ информацию о якобы происходивших в регионе похищениях и пытках гомосексуалистов, на что глава республики выразил недоумение тем, что ему задаются подобные вопросы, после чего заявил: «Это ерунда. У нас таких людей нету. Нету у нас геев. Если есть, заберите в Канаду. Хвала Аллаху, подальше от нас».