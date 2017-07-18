В Авдеевке обстреляли местных жителей

Двое местных жителей Авдеевки получили ранения в результате обстрелов. Об этом сообщает портал 112.ua.



"Около 19:10 в дежурную часть Авдеевского отделения полиции поступило сообщение от медиков о том, что ими оказана помощь двум мужчинам с осколочными ранениями, которые они получили в результате обстрела, который велся со стороны оккупированной территории", - рассказали в полиции.

