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СМИ: Клинтон отказывалась от санкций против России, когда мужу платили в Москве
В 2010 году Госдеп, который тогда возглавляла Хиллари Клинтон, отказался конгрессменам в просьбе ввести санкции в связи со смертью юриста Магнитского - а через несколько недель в Москве состоялось выступление Билла Клинтона, за которое он получил 500 тыс. долларов, отмечает Fox News. Члены Конгресса просили Хиллари Клинтон в 2010 году отказать ряду российских должностных лиц в визах в связи со смертью бизнесмена Сергея Магнитского. Это произошло буквально за несколько недель до того, как Билл Клинтон выступил в офисе банка «Ренессанс» в Москве, получив за это 500 тыс. долларов. Хиллари Клинтон отказала конгрессменам, сообщает Fox News со ссылкой на документы WikiLeaks.
Теперь официальные лица президента США Дональда Трампа пытаются привлечь внимание к этой речи и связям Клинтонов с Россией.
«Если вы хотите поговорить о взаимоотношениях с Россией, я бы посмотрела не дальше, чем на Клинтонов», - заявил представитель Белого дома. «Биллу Клинтону было выплачено полмиллиона долларов, чтобы он выступил перед российским банком, за что его лично поблагодарил президент Путин», - добавил он.
Fox News отмечает, что Клинтон действительно получил звонок от тогдашнего премьер-министра Владимира Путина, который выразил свою признательность за речь. Выступление состоялось 29 июня 2010 года.
При этом утверждается, что предвыборная кампания Хиллари Клинтон сумела остановить шумиху в прессе по этому поводу, следует из документов WikiLeaks.
Отметим, что за инициативу о закрытии визового коридора для 60 российских чиновников Конгресс проголосовал в итоге только в сентябре 2010 года.
Напомним, в американской прессе активно освещается ситуация с сыном Трампа, которому российский адвокат Наталья Весельницкая якобы пообещала компромат от генпрокурора России Юрия Чайки на Хиллари Клинтон.
Однако представитель администрации США Шон Спайсер заявил, что на встрече Дональд Трамп-младший и Весельницкая обсуждали вопросы усыновления и «закон Магнитского».
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о скандале вокруг встречи Весельницкой с сыном Трампа.
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