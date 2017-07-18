Главные события вторника

ДНР и ЛНР объединятся в Малороссию

Режиссёр «Крыма» обратился к Киеву с открытым письмом

Режиссёр фильма «Крым» Алексей Пиманов в открытом письме обратился к киевским властям с просьбой выдать фильму прокатное удостоверение на территории Украины.

Суд взыскал с Навального 2,1 млн рублей



Никулинский суд Москвы частично удовлетворил иск компании "Кировлес" к Алексею Навальному, Петру Офицерову Вячеславу Опалеву и взыскал с них 2,1 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В Ираке поймали россиянок-смертниц

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В иракском Мосуле задержали группу из 20 террористок, среди которых оказались гражданки России. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Спиннеры напугали Роспотребнадзор

Роспотребнадзор объявил о решении проверить безопасность спиннеров из-за развернувшегося в стране «агрессивного продвижения» этих игрушек среди детей и подростков.

Обнародованы сенсационные результаты исследования Туринской плащаницы

Итальянские ученые пришли к выводу, что на христианской реликвии Туринской плащанице осталась кровь жертвы пыток. Об этом сообщает Daily Mail.

Лопырева ответила на заявление Кадырова о свадьбе с Басковым

Телеведущая, Мисс России-2003 Виктория Лопырева на своей странице в Instagram прокомментировала поступившую от главы Чечни Рамзана Кадырова информацию о ее свадьбе с певцом Николаем Басковым.