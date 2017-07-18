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Главные события вторника
ДНР и ЛНР объединятся в Малороссию
На востоке Украины будет создано новое государство Малороссия, сообщил глава ДНР Александр Захарченко, слова которого приводит РИА Новости.
Режиссёр «Крыма» обратился к Киеву с открытым письмом
Режиссёр фильма «Крым» Алексей Пиманов в открытом письме обратился к киевским властям с просьбой выдать фильму прокатное удостоверение на территории Украины.
Суд взыскал с Навального 2,1 млн рублей
Никулинский суд Москвы частично удовлетворил иск компании "Кировлес" к Алексею Навальному, Петру Офицерову и Вячеславу Опалеву и взыскал с них 2,1 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В Ираке поймали россиянок-смертниц
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В иракском Мосуле задержали группу из 20 террористок, среди которых оказались гражданки России. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Спиннеры напугали Роспотребнадзор
Роспотребнадзор объявил о решении проверить безопасность спиннеров из-за развернувшегося в стране «агрессивного продвижения» этих игрушек среди детей и подростков.
Обнародованы сенсационные результаты исследования Туринской плащаницы
Итальянские ученые пришли к выводу, что на христианской реликвии Туринской плащанице осталась кровь жертвы пыток. Об этом сообщает Daily Mail.
Телеведущая, Мисс России-2003 Виктория Лопырева на своей странице в Instagram прокомментировала поступившую от главы Чечни Рамзана Кадырова информацию о ее свадьбе с певцом Николаем Басковым.
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