

Редактор блога по вопросам национальной безопасности Lawfare Бенджамин Уиттс заявил, что успехи президента России Владимира Путина в боевых искусствах являются "мошенничеством". Об этом пишет издание The Washington Post.

По мнению Уиттса, Путин побеждал в "фальшивых" боях, а противники российского лидера проигрывали ему специально. Журналист также подчеркнул, что соперники Путина слишком легко падают после его ударов.



"Он борется только с людьми, которые находятся в его власти, и все они падают для него", - отметил Уиттс.



При этом редактор Lawfare вызвал Путина на бой. Уиттс считает, что президент России должен принять вызов или столкнуться с всеобщим осуждением "как слабак и обманщик".



Отмечается, что Уиттс обладает черными поясами по тхэквондо и айкидо. В свою очередь у Путина есть черный пояс по тхэквондо, также он является мастером спорта по дзюдо и самбо.