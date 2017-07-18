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Журналист из США назвал Путина "мошенником боевых искусств" и вызвал его на бой
Редактор блога по вопросам национальной безопасности Lawfare Бенджамин Уиттс заявил, что успехи президента России Владимира Путина в боевых искусствах являются "мошенничеством". Об этом пишет издание The Washington Post.
По мнению Уиттса, Путин побеждал в "фальшивых" боях, а противники российского лидера проигрывали ему специально. Журналист также подчеркнул, что соперники Путина слишком легко падают после его ударов.
"Он борется только с людьми, которые находятся в его власти, и все они падают для него", - отметил Уиттс.
При этом редактор Lawfare вызвал Путина на бой. Уиттс считает, что президент России должен принять вызов или столкнуться с всеобщим осуждением "как слабак и обманщик".
Отмечается, что Уиттс обладает черными поясами по тхэквондо и айкидо. В свою очередь у Путина есть черный пояс по тхэквондо, также он является мастером спорта по дзюдо и самбо.
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