Турчинов нарек Малороссию Дебилороссией



Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что озвученная в Донецке идея создать Малороссию — «извращенная бредятина». Его комментарий размещен на сайте ведомства.



Турчинов также назвал лидера самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко ряженым клоуном.

По его словам, «эти неадекватные и провокационные планы — еще один аргумент в пользу принятия закона Украины "Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей"». Кроме того, продолжил секретарь СНБО, необходимо ускорить освобождение юго-востока страны от ополченцев.



Чиновник считает, что судьба плана «Малороссия-17» будет аналогичной «Новороссии-14» или «любой другой "Дебилороссии"».



Ранее во вторник, 18 июля, Захарченко объявил о создании «нового государства, которое является преемником Украины» — Малороссии. Сообщалось о поддержке проекта представителями большинства украинских регионов. Позднее спикер парламента ДНР Денис Пушилин сказал, что это пока только идея, которая воспринимается весьма неоднозначно и в Донецкой, и в Луганской народных республиках. В ЛНР, со своей стороны, информировали, что с Луганском эту инициативу никто не обсуждал.

В конституции Малороссии, которую после разработки вынесут на всенародный референдум, будет закреплен внеблоковый статус и установлен курс на присоединение к Союзному государству России и Белоруссии. Столицей признают Донецк, Киеву предоставляется статус историко-культурного центра. Планируется, что Малороссия, у которой будет флаг Богдана Хмельницкого, станет федеративным государством с широкой автономией. Государственные языки — малороссийский и русский.