Энергетическое благополучие Украины продлится недолго

Украинский энергетический кризис, похоже, преодолен. По крайней мере, в стране решено впервые за несколько месяцев не продлевать режим чрезвычайного положения в энергетике. Каким образом Киев решил проблему отсутствия антрацита для электростанций и долго ли продлится наступившее энергетическое благополучие? Действие чрезвычайных мер в энергетике на Украине прекращено с середины июля, заявил и.о. директора компании «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук . Чрезвычайная ситуация (ЧС) была введена еще в феврале из-за блокады поставок угля из ДНР и ЛНР. Ее начали радикальные националисты, а потом поддержал и официальный Киев. Из-за возникшего дефицита антрацита и пришлось объявить о режиме ЧС. То есть управление энергорынком было переведено в ручной режим, чтобы при нехватке антрацита вводить веерные отключения электричества.

Ковальчук говорит, что на данный момент энергосистема Украины не нуждается в режиме чрезвычайных мер в энергетике. Однако конкретики не привел.

Более того, он не исключает, что отмена режима ЧС может оказаться временным явлением. «Если будут сорваны графики поставок угля, возможно, этот вопрос станет актуальным на уровне октября месяца. Но пока об этом говорить рано, мы смотрим в будущее с оптимизмом», - сказал Ковальчук, передает «Прайм».

Если режим не продлили, как это делали каждый месяц с февраля, значит, в украинском ведомстве посчитали ситуацию не такой критической, как она была раньше. Соучредитель фонда энергетических стратегий (Киев) Дмитрий Марунич называет несколько причин, почему удалось несколько стабилизировать ситуацию.

Во-первых, Украине помогла погода, так как это лето оказалось более прохладным, что снизило потребление электроэнергии населением. Из-за погоды сглаживаются пики, которые нужно было покрывать за счет угольной генерации. Во-вторых, спад промышленного производства снижает спрос на электроэнергию. Наконец, украинские власти увеличили выработку электроэнергии на атомных электростанциях.

Кроме того, украинская частная энергетическая компания ДТЭК в мае уже получила первый уголь из ЮАР (75 тыс. тонн антрацита) и ждет оттуда очередной партии в таком же объеме. Всего ДТЭК законтрактовало поставки на 675 тыс. тонн. Накануне возобновили работу две ТЭС холдинга – Приднепровская и Криворожская, которые из-за нехватки антрацита не работали с начала апреля. Сейчас на складах обеих станций накоплено более 200 тыс. тонн антрацита. Этого запаса хватит на полтора месяца работы двух станций минимальным составом – по одному энергоблоку.

А вот государственная энергокомпания «Центрэнерго» до сих пор не решила вопрос поставок угля на свои ТЭС. Там надеются на обещанный американский уголь.

Таким образом, запасы угля на Украине пока не слишком велики. Оптимизм «Укрэнерго» основан исключительно на надежде получить в августе-сентябре первые поставки из-за океана в объеме 120 тыс. тонн. Украинское издание «Зеркало недели» написало, что Украина ведет переговоры с американской компанией XCOAL Energy & RESOURCES. В июне Пенсильванию посетила делегация из Украины, однако согласия по большому контракту пока нет, пишет издание. Вероятно, этим объясняется заявление «Укрэнерго» о том, что если поставки сорвутся, то в октябре вновь придется вводить режим ЧС. Даже если контракты подпишут, их главный минус – долгие сроки поставок угля, отсутствие оперативности и мобильности. Ожидается, что таких судов со 120 тыс. тонн американского антрацита будет пять-шесть. Однако это всего 720 тыс. тонн угля в лучшем случае вместо обещанных ранее 2 млн тонн из США.

Если за оставшиеся два-три месяца доя начала отопительного сезона Украина не накопит достаточное количество антрацита, режим ЧП в энергетике придется вводить снова, считает Дмитрий Марунич.

Угольная же отрасль самой Украины погрузилась в глубочайший кризис, говорит эксперт Украинского выбора Александр Колтунович . «Дошло уже до абсурда. Вместо политики импортозамещения и поддержки национальных производителей, власть наращивает импорт энергетического угля, при этом сокращая объемы его добычи на собственной территории. Вслед за углем уходят и зарплаты, впрочем, как и сами рабочие места», - говорит украинский эксперт.

Двузначное падение добычи собственного угля наблюдается почти на всех украинских шахтах. К примеру, шахты Львской области добыли на 11,4% меньше в январе-мае 2017 года, чем годом ранее, шахты Волынской области – на 50% меньше. Падает производство на шахтах Донецкой, Луганской, Днепропетровской областей.

При этом, импортный уголь обходится дороже, чем донбасский, от которого из-за политических амбиций отказался сам Киев. В денежном выражении импорт угля в первом полугодии уже вырос на 85,3%, что в конечном итоге отображается в платежке за потребляемые энергоресурсы. А американский антрацит, который как манну небесную ждут в Киеве, может оказаться и вовсе золотым для небогатого украинского потребителя.

Стоимость американского антрацита официально не разглашается. Однако украинские эксперты подсчитывают, что его цена, вероятно, будет в диапазоне от 110 до 130 долларов за тонну. Это вдвое дороже, чем российский, который Украина закупала по 60-70 долларов за тонну. Донбасский уголь обходился еще дешевле. Даже уголь из ЮАР, который сейчас закупает ДТЭК – это дорогая необходимость, ибо он обходится в 100 долларов за тонн. И главное, что у «Центрэнерго» нет долларов на закупку дорогого американского угля, поэтому деньги на него будут, скорее всего, кредитными.

«Удорожание стоимости производимой энергии перекладывается на плечи обнищавшего населения», - возмущается Колтунович. Первое место в мире по падению доходов населения и по росту цен - вот в каких условиях приходится выживать сегодня украинцам, говорит он. В 2014-2017 годах тарифы на газ для населения выросли на 948,8%, на отопление – на 1133%, на горячее водоснабжение – на 559,2%, на электроэнергию – на 321,4%. Неудивительно, что в стране наблюдается рекордный рост задолженности за услуги ЖКХ.