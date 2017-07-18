ЛНР открестилась от Малороссии

Представители Луганской народной республики не принимали участие в заседании, где обсуждался вопрос об учреждении Малороссии. Об этом "Луганскому информационному центру" заявил председатель Народного совета ЛНР Владимир Дегтяренко

Дегтяренко сообщил, что ЛНР не направляла своих делегатов в Донецк. «Более того, мы даже не были осведомлены о намерении провести это мероприятие, с нами данный вопрос не согласовывался», – отметил Дегтяренко.

По его мнению, в нынешних условиях «целесообразность» учреждения Малороссии «вызывает большие сомнения». «Ведь подобные решения можно принимать только с учетом мнения самого народа. Кроме того, на сегодняшний день мы соблюдаем Минские соглашения, альтернативы которым нет», - напомнил он. В то же время Дегтяренко заверил, что ЛНР готова обсудить вопрос создания Малороссии.

Ранее глава ДНР Александр Захарченко заявил, что представители регионов Украины, отказавшихся признать новые украинские власти, решили создать в Донбассе новое государство – Малороссию. По его мнению, учреждение Малороссии может остановить «гражданскую войну», тогда как Украина дискредитировала себя и «показала себя как несостоявшееся государство», которое не может остановить вооруженный конфликт.

Столицей Малороссии планируется сделать Донецк, а Киев приобретет статус историко-культурного центра. Флагом страны будет флаг Богдана Хмельницкого.

Захарченко пояснил, что с помощью создания Малороссии ополченцы предлагают всем жителям Украины мирный выход из войны. Он назвал это предложение первым и последним, и подчеркнул, что для его осуществления также необходима поддержка властей различных регионов, бизнеса и международного сообщества.