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ЛНР открестилась от Малороссии
Представители Луганской народной республики не принимали участие в заседании, где обсуждался вопрос об учреждении Малороссии. Об этом "Луганскому информационному центру" заявил председатель Народного совета ЛНР Владимир Дегтяренко.
Дегтяренко сообщил, что ЛНР не направляла своих делегатов в Донецк. «Более того, мы даже не были осведомлены о намерении провести это мероприятие, с нами данный вопрос не согласовывался», – отметил Дегтяренко.
По его мнению, в нынешних условиях «целесообразность» учреждения Малороссии «вызывает большие сомнения». «Ведь подобные решения можно принимать только с учетом мнения самого народа. Кроме того, на сегодняшний день мы соблюдаем Минские соглашения, альтернативы которым нет», - напомнил он. В то же время Дегтяренко заверил, что ЛНР готова обсудить вопрос создания Малороссии.
Ранее глава ДНР Александр Захарченко заявил, что представители регионов Украины, отказавшихся признать новые украинские власти, решили создать в Донбассе новое государство – Малороссию. По его мнению, учреждение Малороссии может остановить «гражданскую войну», тогда как Украина дискредитировала себя и «показала себя как несостоявшееся государство», которое не может остановить вооруженный конфликт.
Столицей Малороссии планируется сделать Донецк, а Киев приобретет статус историко-культурного центра. Флагом страны будет флаг Богдана Хмельницкого.
Захарченко пояснил, что с помощью создания Малороссии ополченцы предлагают всем жителям Украины мирный выход из войны. Он назвал это предложение первым и последним, и подчеркнул, что для его осуществления также необходима поддержка властей различных регионов, бизнеса и международного сообщества.
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