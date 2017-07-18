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"Проект «Новороссия» похоронен": Порошенко в ответ на создание Малороссии
Украинский президент Петр Порошенко заявил, что Киев снова возьмет под контроль Донбасс и Крым. Главу государства процитировал в своем твиттере его пресс-секретарь Святослав Цеголко.
«Проект «Новороссия» был похоронен. Украина восстановит суверенитет над Донбассом и Крымом», - сказал Порошенко.
Проект "Новоросія" був похований. Україна відновить суверенітет над Дрнбасом і Кримом. - П— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 18 июля 2017 г.
Такое заявления было сделано на фоне новостей о решении ЛНР и ДНР создать новое государство на базе Украины - Малороссию. Ранее глава ДНР Александра Захарченко заявил, что учреждение Малороссии может остановить «гражданскую войну», тогда как Украина дискредитировала себя и «показала себя как несостоявшееся государство», которое не может остановить вооруженный конфликт.
Столицей Малороссии планируется сделать Донецк, а Киев приобретет статус историко-культурного центра. Флагом страны будет флаг Богдана Хмельницкого. Захарченко пояснил, что с помощью создания Малороссии ополченцы предлагают всем жителям Украины мирный выход из войны. Он назвал это предложение первым и последним, и подчеркнул, что для его осуществления также необходима поддержка властей различных регионов, бизнеса и международного сообщества.
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