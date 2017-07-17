Вице-премьер Украины оскандалилась на немецком телевидении



Саммит Украина - ЕС , прошедший на минувшей неделе в Киеве, получил чрезвычайно обидное для "молодой европейской демократии" продолжение. Немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle (DW) показала интервью с вице-премьером по вопросам европейской интеграции Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе, после которого у немецких зрителей не должно было возникнуть вопроса, почему руководители Евросоюза отказались подписывать итоговую декларацию саммита.



Климпуш-Цинцадзе давала интервью программе "Зона конфликта", из-за которой уже приходилось нервничать президенту Порошенко и главе МИД Климкину, поскольку немецкие журналисты, следуя заложенной в названии концепции, задавали вопросы, к которым сложно заранее подготовиться. Климпуш-Цинцадзе - сама в прошлом корреспондент украинской службы BBC - не дала в итоге содержательного ответа ни на один вопрос DW.

Менее 50% украинцев поддерживают интеграцию с ЕС



Более того, она поспорила со своим интервьюером о том, какое количество украинцев поддерживает интеграцию с ЕС (менее 50 процентов, по версии DW и украинских социологов), заявив, что альтернативные опросы, проведенные по заказу USAID (агентство по международному развитию США. - "РГ") показывают значительно большее количество потенциальных "европейцев" - более 60 процентов. На резонное замечание собеседника, что даже в этом случае число скептиков - 40 процентов - огромно, и это является проблемой, Климпуш-Цинцадзе заявила, что проблемы только сплачивают патриотическое большинство.





Также вице-премьер украинского правительства озадачила бравшего у нее интервью журналиста Майкла Фридмана , рассказав, что прошлогодний референдум в Нидерландах по поводу соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС оказался неудачным (61,5 процента голландцев высказались против сближения с Киевом. - "РГ") исключительно из-за России и россиян. "Рассекреченная информация разведки Нидерландов спустя год после проведения референдума показала, что группа так называемых украинцев в Нидерландах, которые выступали против ратификации соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, оказались гражданами России", - многозначительно заявила Климпуш-Цинцадзе. "Возможно, в Нидерландах поняли то, о чем вы сейчас сказали", - отреагировал на сенсацию Майкл Фридман и тут же предложил поговорить о том, что действительно волнует ЕС. "По итогам 2016 года Украина заняла 131-е место из 176 в индексе восприятия коррупции Transparency International. Вам за это не стыдно? Это результат всей этой работы?" - строго спросил интервьюер. "Как гражданин я бы хотела, чтобы мы двигались намного быстрее, но я знаю, как это сложно. И опять же - посмотрите на то, что мы уже сделали..." - начала отвечать украинская чиновница. "Я просто хочу еще раз подчеркнуть, что Украина находится на 131-м месте из 176 после всех ваших усилий", - ответил за нее Фридман.