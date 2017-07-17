Во время боев в районе Дамаска на видео попала работа УР-77 "Метеорит" ("Змей Горыныч").

Как сообщает ресурс topwar.ru, военнослужащие сирийской армии сняли атаку установки разминирования, с помощью которой было уничтожено здание, где террористы оборудовали укрепленную позицию. Причем, съемки велись не только с земли, но и сверху – с помощью беспилотника.



На видео показано, как "Змей Горыныч" с защищенной боевой позиции готовится к удару, а затем производит выстрел. Выпущенная ракета вытягивает снаряженный взрывчаткой шнур в сторону занятого террористами квартала. После этого происходит подрыв.



На съемках, сделанных сверху дистанционно управляемым квадрокоптером с камерой, хорошо видно, как УР-77 стреляет, укрывшись за строениями. Также можно проследить, куда летит ракета со смертоносным шнуром. Через некоторое время на территории захваченной боевиками плотной застройки происходит мощный взрыв и к небу поднимаются огромные клубы дыма.



Разработанная на базе самоходной гаубицы 2С1 "Гвоздика" УР-77 "Метеорит" ("Змей Горыныч") может проделывать широкие проходы в противотанковых минных полях за счет мощной взрывной волны. Заряды, размещаются в длинном шнуре, который вытягивает за собой ракета, запускаемая УР-77 на минное поле. Однако в Сирии "Змея Горыныча" активно применяют как эффективное оружие для разрушения укреплений террористов.