Посетительница сайта знакомств угодила в тюрьму за шантаж любовников

Жительницу города Олимпия (штат Вашингтон, США) Сеул Ки Юм (Seul Ki Yum) приговорили к месяцу тюрьмы за вымогательство денег у мужчин, с которыми она познакомилась в сервисах знакомств Tinder и OK Cupid. Об этом сообщает International Business Times.



26-летняя Юм в течение трех лет шантажировала партнеров после полового контакта, убеждая их в своей беременности. Девушка угрожала рассказать об отношениях родственникам или женам жертв. В общей сложности Юм удалось «заработать» около 300 тысяч долларов. Так, житель Калифорнии в течение двух лет выплачивал шантажистке 10 тысяч долларов ежемесячно из-за страха разоблачения перед женой.



Вырученные деньги девушка тратила на оплату аренды дома, технику и дизайнерские сумки.







Один из пострадавших обратился в ФБР , и после слежки за Юм сотрудники зафиксировали факт вымогательства и арестовали ее.

Суд согласился назначить «беспрецедентно низкое» наказание, поскольку девушка признала свою вину, раскаялась и активно сотрудничала со следствием.