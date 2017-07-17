Посольство Украины направило Белоруссии ноту из-за трейлера фильма «Крым»

Посольство Украины в Минске направило в белорусское внешнеполитическое ведомство ноту из-за показа в городских кинотеатрах трейлера российского фильма " Крым" , сообщили в понедельник в украинской дипмиссии.



" Такая нота передана в МИД Белоруссии в пятницу" , — сообщил РИА Новости представитель пресс-службы посольства, добавив, что пока ответа от белорусской стороны не получено.



На прошлой неделе в минских кинотеатрах начали показывать трейлер российской драмы " Крым" , основанной на реальных событиях 2014 года. Картина была снята при поддержке правительственного " Фонда кино". В российский прокат фильм выйдет в конце сентября, в минском, как ожидается, может появиться осенью.



Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.



Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма " закрыт окончательно".