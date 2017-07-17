Обзор зарубежных СМИ: В Крыму массово выселяют из квартир

В Крыму массово выселяют из квартир

МВД, В Крыму из служебного жилья вместе с семьями выселяют бывших украинских силовиков — сотрудников СБУ Минобороны и спасателей, пишут «Вести-Украина» . При этом попытки отстоять в судах квадратные метры, полученные за службу Украине, ни к чему не приводят.

Все решения самопровозглашенных судов однотипны: эти квартиры стали служебными или муниципальными, а службы не являются правопреемниками Украины, поэтому всех выгоняют «без права на предоставление другого жилья». Речь идет о квартирах на берегу моря — в Ялте, Севастополе, Феодосии, Судаке и Керчи, говорится в статье.

«Холокост» домашних животных во время Второй мировой войны

В сентябре 1939 года, в первую неделю Второй мировой войны, в Лондоне погибли сотни тысяч собак и кошек: хозяева из любви попросили их умертвить, пишет Der Spiegel . По меньшей мере 400 тыс. животных или четверть домашних питомцев были ликвидированы в одном только Лондоне.

Владельцы умертвляли своих животных просто из предосторожности, из-за неясного страха перед военными событиями. При этом никаких указаний «сверху» для этого не было. Тем не менее многие владельцы животных содрогнулись, представив себе, как их домашние любимцы должны будут оголодавшими бродить по разбомбленным кварталам — и приняли решение об умерщвлении.

В подземельях Хельсинки финны готовятся к войне

Финляндия зарывается под землю из-за страха перед российской угрозой, пишет The Wall Street Journal . Подземный город под Хельсинки — одна из ключевых линий обороны для финской столицы. Общая протяженность всех подземных ходов превышает 124 мили, говорится в статье.

Отмечается, что здесь регулярно тренируются военные, которые должны в случае форс-мажора обеспечить функционирование правительства Финляндии и безопасность горожан в сети из туннелей, коридоров и убежищ. Однако в нынешнем году финны повысили уровень готовности из-за того, что Россия организует в сентябре военные учения «Запад-2017».

Турки отдают России помидорный козырь

В России построят тепличный комплекс площадью 33 га для выращивания овощей и фруктов, пишет Dünya . Общий объем инвестиций в проект в Липецке составит порядка 7,2 млрд рублей, причем за этим бизнесом стоит турецкий инвестор Хасан Сюлюн. Семена, которые станут использовать в производстве, тоже будут привезены из Турции.

Издание пишет, что Россия для турецкого сельскохозяйственного сектора является одним из важнейших рынков сбыта. К тому же реализация проекта происходит на фоне введенных Россией ограничений на ввоз турецкой сельскохозяйственной продукции, прежде всего огурцов и помидоров. «Турки своими же руками отдают России помидорный козырь, который она использует», — пишет издание.

«Победы» Украины стали сильно раздражать Европу

По итогам саммита Украина-ЕС стороны не достигли консенсуса и так и не смогли принять итоговую совместную декларацию. «Апостроф» со ссылкой на источник в европейских дипломатических кругах пишет, что в случившемся нет ничего удивительного, ведь еще в 2016 году было принято решение о том, что Украина не получает статус кандидата на вступление в Евросоюз . При этом ЕС устал от постоянного использования украинскими политиками Европы для собственного пиара, говорится в статье.

Источник издания уточнил, что такой позиции придерживаются не только Нидерланды: «Это позиция не только Нидерландов, фактически Нидерланды выразили то, что думают многие другие страны, в частности Германия и Франция, которые чувствуют, что их здесь обманули, и поэтому это все становится позицией всего Европейского союза. Здесь (европейских политиков, — ред.) уже начинает доставать использование ЕС во всех пиар-речах украинских политиков». Источник также добавил, что ни о каких европейских стремлениях Украины в Европе пока слышать не хотят.