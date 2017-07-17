Турция запретила въезд 4 тысячам россиян из-за подозрений в связях с ИГ

Власти Турции запретили въезд в страну 4 тысячам 128 гражданам России в связи с подозрениями в причастности к деятельности боевиков террористической группировки "Исламское государство", сообщается на сайте министерства внутренних дел страны.



Также сообщается, что всего из Турции по этой причине были депортированы 804 россиянина с 2011 года. Всего из Турции за это время были депортированы 4 957 иностранцев.



В черный список руководство страны включило 53 781 человека.





Ранее в Совфеде призвали Турцию обеспечить безопасность туристов из России.